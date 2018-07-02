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DSÖ Hudeyde tehlikesine karşı uyardı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in batısındaki Hudeyde'nin sağlık açısından ülkedeki en kötü bölge olduğunu söyledi
DSÖ Hudeyde tehlikesine karşı uyardı
02 Temmuz 2018 - AA
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DSÖ açıklamasında, Hudeyde'de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının arttığı belirtilerek, ülke genelinde sağlık koşulları açısından en kötü bölgenin Hudeyde olduğu söylendi.

En fazla kolera vakasının Hudeyde'ye bağlı ilçelerde tespit edildiği vurgulanan açıklamada, kentte ayrıca yetersiz beslenme oranlarının çok yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria, Hudeyde'de tehlikenin her geçen gün arttığına işaret ederek, "Diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklardan muzdarip kişiler, çocuklar ve anneler başta olmak üzere yardıma en fazla ihtiyaç duyanların, sunulan hizmetlere erişimi sağlamalı" dedi.

Zagaria, örgütün, hasta kapasitesi konusunda Hudeyde'de Es-Sevra ve El-Ulfi hastanelerine destek olduğu ayrıca akut yetersiz beslenmeden şikayetçi çocukların tedavisi için 7 terapötik beslenme merkezine yardım ettiğini belirtti.

Koleranın tedavisine kullanılan ilaçların da yer aldığı 200 bin muayeneye yetecek sağlık malzemesinin DSÖ tarafından depolandığını söyleyen Zagaria, Yemen'de sağlık sisteminin çok kırılgan olduğunu, herhangi bir ek yükün mevcut kapasiteyi olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

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