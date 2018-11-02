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DSÖ kanser verileri: 6 yılda kanser görülme sıklığı arttı
Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı güncel kanser verilerine göre, son 6 yılda kanser görülme sıklığı 4 milyon daha artarak 18 milyon oldu
DSÖ kanser verileri: 6 yılda kanser görülme sıklığı arttı
02 Kasım 2018 - TRT Haber
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Dünya Sağlık Örgütü güncel kanser rakamlarını açıkladı.

Kanser vakası 2018'de 18 milyona ulaştı

2018 yılı verilerine göre son 6 yılda kanser görülme sıklığı 4 milyon daha artarak, 18 milyon oldu. 

TRT Haber'de yer alan Çağla Gül Tuncer'in haberine göre uzmanlara göre ürkütücü rakamlara rağmen kanserin erken teşhis ve zamanında yapılan kontrollerle önlenmesi mümkün.

"Önlem alınmazsa 2040 yılında 40 milyon kanser vakası görülecek"

Dünya Kanser Kontrol Örgütü Eski Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ortaya çıkan rakamsal verilere ilişkin şunları söyledi:

"18 milyon rakamının bize verdiği mesaj şu; eğer önlem almazsak 2040 yılında 40 milyona çıkacak dünyada her yıl görülen kanser sayısı ve her yıl kanserden ölen sayısı da 16 buçuk milyon gibi önemli bir rakama çıkacak."

En ölümcül tür akciğer kanseri

Rakamlara göre, bu yıl en çok akciğer kanseri vakaları görüldü. Meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve prostat kanseri de sıklıkla görülen kanser türleri arasında yer aldı.

Akciğer kanseri, ölüm nedenleri arasında da birinci sırada. Ölümle sonuçlanan kanser türlerinde akciğer kanserini kalın bağırsak, mide ve karaciğer kanseri izledi.

Erkeklerde görülme oranı daha fazla

Erkeklerde kanser hastalığının görülme sıklığı daha fazla. Erkekler için en ölümcül kanser türleri akciğer, karaciğer, mide ve kalın bağırsak kanserleri.

2018'de kanser türleri arasında kadınlarda ilk sırayı meme kanseri aldı. Bunu akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanseri izledi.

Her 5 erkekten birinin ve her 6 kadından birinin kanser oalcağının bilindiğini belirten Prof. Dr. Tezer Kutlu, "Kanser sayısı arttığı zaman ne kadar kansere karşı önemli yollar alsakta her 8 erkekten birinin ve her 11 kadından birinin kanserden öleceğini biliyoruz. Bunu 10'la çarpın 180 milyon insanın kanserden ölmesi demek." dedi.

Gerekli tedbirler alınırsa büyük oranda önlenebilir

Rakamlar ürkütücü olsa da kanser aslında önlenebilir bir hastalık. 

Tütün kullanımının azaltılması, doğru beslenme, fiziksel aktivite ve tarama programlarının arttırılması ile tüm kanser türleri büyük oranda önlenebiliyor.

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
02.11.2018 10:29:58
Bunu sokaktaki Memet amcayla okuldaki Alican da biliyor. Olayın sadece tütün, beslenme, aktivite ve tarama şeklinde basite indirgenmesi, diğer faktörleri gözardı ederek bağlantısal körlük noktaları oluşturuyor.
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