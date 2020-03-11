DSÖ: Koronavirüs artık salgın değil pandemi

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü küresel salgın ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi olarak nitelendirilebileceğini duyurdu

Pandemi ne demek?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

yeni bir virüs olması

insanlara kolayca geçebilmesi

insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.

Pandemi nasıl ilan edilir?

Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi DSÖ tarafından yapılıyor.

Koronavirüs, DSÖ'nün pandemi tanımındaki aşamalardan sonuncusuna henüz geçmiş değil.

İnsanlar arasında yayılan koronavirüs, Çin'in komşularının büyük bir bölümünde görülüyor.

Ancak pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor.