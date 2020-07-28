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DSÖ: Koronavirüs mevsimsel değil, büyük bir dalga
Artan corona virüs vakaları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) arka arkaya uyarılar geliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Covid-19 pandemisinin DSÖ'nün şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söylemesinin ardından bir uyarı da DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten geldi. Harris, corona virüsün mevsimsel etkilere bağlı olamayan büyük bir dalga olduğunu söyledi.
DSÖ: Koronavirüs mevsimsel değil, büyük bir dalga
28 Temmuz 2020 17:40 - NTV
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Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımkürede yaz aylarında yaşanan yeni tip corona virüs (COVID-19) vakalarının artışı konusunda uyardı ve virüsün mevsimsel şartları takip etmede grip gibi davranmadığını açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, insanların hala corona virüse karşı tıpkı grip gibi 'mevsimsel faktörleri' göz önünde bulundurduğunu, ancak COVID-19'un mevsimsel faktörleri dikkate almayarak farklı davrandığını belirtti. Harris, corona virüsün mevsimsel etkilere bağlı olamayan büyük bir dalga olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Covid-19 pandemisinin, DSÖ'nün şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söylemişti.

DSÖ daha önce 2 kere Ebola, Zika, çocuk felci ve domuz gribi için küresel sağlık krizi ilan etmişti. Covid-19, örgütün ilan ettiği altıncı küresel sağlık krizi oldu.

Dr. Tedros, "Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti, pandemi hız kazanmaya devam ediyor. Son altı haftada vaka sayısı ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

dso covid-19 margaret harris mevsimsel faktorler

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