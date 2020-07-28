DSÖ: Koronavirüs mevsimsel değil, büyük bir dalga

Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımkürede yaz aylarında yaşanan yeni tip corona virüs (COVID-19) vakalarının artışı konusunda uyardı ve virüsün mevsimsel şartları takip etmede grip gibi davranmadığını açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, insanların hala corona virüse karşı tıpkı grip gibi 'mevsimsel faktörleri' göz önünde bulundurduğunu, ancak COVID-19'un mevsimsel faktörleri dikkate almayarak farklı davrandığını belirtti. Harris, corona virüsün mevsimsel etkilere bağlı olamayan büyük bir dalga olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Covid-19 pandemisinin, DSÖ'nün şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söylemişti.

DSÖ daha önce 2 kere Ebola, Zika, çocuk felci ve domuz gribi için küresel sağlık krizi ilan etmişti. Covid-19, örgütün ilan ettiği altıncı küresel sağlık krizi oldu.

Dr. Tedros, "Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti, pandemi hız kazanmaya devam ediyor. Son altı haftada vaka sayısı ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.