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DSÖ: Koronavirüs nedeniyle hiçbir seyahat veya ticaret kısıtlaması yapmayın
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı iki kurum olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) yaptıkları ortak açıklamada "Seyahat kısıtlamaları koymak, uluslararası trafiğe gereksiz müdahaleyi teşvik edebilir ve turizm sektörünü olumsuz etkileyebilir" dedi
DSÖ: Koronavirüs nedeniyle hiçbir seyahat veya ticaret kısıtlaması yapmayın
26 Şubat 2020 - AA
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MADRİD - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı iki kurum olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkelere "sorumluluk ve koordinasyon" çağrısı yaptı.

DSÖ ve DTÖ'nün yaptığı ortak açıklamada, koronavirüse karşı DSÖ'nün "hiçbir seyahat veya ticaret kısıtlaması tavsiyesinde bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüs ile bağlantılı ülkelerin aldığı önlemlerin "uluslararası seyahate ve ticarete gereksiz müdahaleleri en aza indirecek düzeyde olması için" ilgili ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışıldığı kaydedildi.

Turizm sektörünün her şeyden önce insan sağlığı ve refahını düşündüğü belirtilen açıklamada, Kovid-19'a karşı alınacak önlemlerde turizm sektörünün etkili bir şekilde katkı sağlayabilmesini garanti etmek için "uluslararası iş birliğinin hayati öneme sahip olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları koymak, uluslararası trafiğe gereksiz müdahaleyi teşvik edebilir ve turizm sektörünü olumsuz etkileyebilir." uyarısında bulunuldu.

Turizm sektörünün Kovid-19'a vereceği cevabın, DSÖ'nün tavsiyelerine uyumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, önlemlerin "ölçülü, kamu sağlığı tehdidiyle orantılı ve yerel bir risk esasına dayanması gerektiği" ifade edildi.

DSÖ'nün 30 Ocak'ta yapılan açıklamasında, Kovid-19'dan dolayı uluslararası öneme sahip kamu sağlığı için acil durum ilan edildiği ve bir dizi tavsiyelerde bulunulduğu hatırlatılarak, bu virüsle ilgili bilimsel bilgilere en hızlı şekilde erişmek, virüsün yayılmasını izlemek ve önlemler konusunda tavsiyelerde bulunmak için hükümetler ve uluslararası toplumla yakın iş birliğinde çalışıldığı kaydedildi.

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