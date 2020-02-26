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DSÖ, koronavirüse 'salgın' denilmesine karşı çıktı
Virüse ilişkin daha önce "uluslararası acil durum" ilan ettiklerini anımsatan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Çin dışında hızla yayılmasının bazı medya organlarını ve siyasetçileri dünya genelinde "salgın durumu" ilan edilmesini istemeye ittiğini belirtti
DSÖ, koronavirüse 'salgın' denilmesine karşı çıktı
26 Şubat 2020 - AA
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CENEVRE  - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının İtalya, İran ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, ülkelerin BM Cenevre Ofisi nezdinde görevli diplomatik misyon şeflerine koronavirüse ilişkin bilgi verdi.

Çin dışında bugün itibarıyla 37 ülkede 2 bin 790 Kovid-19 vakası tespit edildiğini aktaran Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu ülkelerde 44 kişinin de yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, dün, Çin dışında rapor edilen vaka sayılarının ilk kez Çin'deki yeni duyurulan vaka sayılarını aştığını aktararak, "İtalya, İran İslam Cumhuriyeti ve Güney Kore'deki ani artışlardan dolayı derin endişe duyuyoruz. Şimdi Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Umman'da İran'la bağlantılı vakalar var. Cezayir, Avusturya, Hırvatistan, Almanya, İspanya ve İsviçre'de de İtalya ile bağlantılı vakalar var." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü, örgüt bünyesindeki bir ekibin virüse karşı mücadelede destek sağlamak için bu hafta sonu İran'a gideceğini ifade etti.

DSÖ, Kovid-19 için "salgın" kelimesinin kullanılmasına karşı

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için "salgın" kelimesinin kullanılmasını eleştirerek, "Gerçeğin ortaya çıkarılması için dikkatli ve mantıklı bir analiz olmadan bir 'salgın durumu' ilan edilmesi için çok da istekli olmamalıyız. 'Salgın' kelimesini dikkatsizce kullanmanın somut bir yararı yoktur. Bununla beraber, gereksiz ve haksız bir şekilde korku ve damgalamayı tırmandırma ve sistemi felç etme riski vardır." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İtalya'da 12, İran'da 15 ve Güney Kore'de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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