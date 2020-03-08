DSÖ, koronavirüsünün İdlib’de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var

DSÖ Sözcüsü Hedinn Halldorsson, mevcut sağlık ve hijyen koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib’de bu salgının teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi konusunda şu anda gerekli imkanların olmadığı uyarısında bulundu ve bölgede gerekli tedbirlerin alınması için girişim başlattıklarını söyledi.

Hedinn Halldorsson, İdlib'de sayıları üç milyonu bulan sivil halk arasında bu virüsün yayılma riskinin ciddi bir endişe kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Türk sınırından geçerek kuzeybatıdaki halka gerekli insani ve sağlık yardımı götürdüklerini kaydeden DSÖ temsilcisi, rejimin kontrol ettiği bölgelere giremedikleri şikayetinde bulundu.

Hedinn Halldorsson, İdlib’de bu virüsün tespiti ve teşhisi için gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. tr.euronews.com