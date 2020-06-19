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DSÖ kötü haberi verdi... İkinci dalga bu tarihte bekleniyor...
Korona virüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü, sonbahar aylarında ikinci dalga beklendiğini açıkladı.
DSÖ kötü haberi verdi... İkinci dalga bu tarihte bekleniyor...
19 Haziran 2020 09:38 - Sputnik
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip korona virüste ikinci bir dalganın yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

DSÖ'nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiğini söyledi. DSÖ yetkililer, tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyon konusunda çalışmaya çağırıyor.

Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Kovid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.

Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Kovid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu korona virus ikinci dalga

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