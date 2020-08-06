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DSÖ: Kovid-19’a yakalanan gençlerin sayısı üç kat arttı
Johns Hopkins Hastanesi’nden Neysa Ernst, “Gençler, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda daha dikkatsiz” dedi
DSÖ: Kovid-19’a yakalanan gençlerin sayısı üç kat arttı
06 Ağustos 2020 11:16 - Independent Türkçe, Reuters
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Dünya çapından pek çok insan gece kulüplerine ve sahillere akın ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), enfekte olan 15 ila 24 yaşındaki gençlerin sayısının 5 ayda üç katına çıktığını açıkladı.

DSÖ’nün 24 Şubat ve 12 Temmuz arasındaki 6 milyon vakayı içeren analizi, söz konusu yaş aralığındaki gençlerin enfeksiyonlardaki payının yüzde 4,5'ten yüzde 15'e çıktığını ortaya koydu.

Toplam vaka sayısının 4,8 milyona ulaştığı ABD’nin yanı sıra, İspanya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle Japonya gibi Asya ülkeleri de yeni vakaların çoğunun gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Johns Hopkins Hastanesi’nden Reuters’a konuşan Neysa Ernst, “Gençler, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda daha dikkatsiz” dedi.

“Seyahat etmek, Kovid-19’a yakalanma ve onu bulaştırma ihtimalinizi artırır” diyen Ernst, gençlerin işe, plaja veya eğlence mekanlarına gitme ya da yiyecek satın alma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.

DSÖ’nün analizinde ayrıca, 5 ila 14 yaşlarındaki çocuklardaki vaka oranlarının 24 Şubat ve 12 Temmuz arasında yüzde 0,8’den yüzde 4,6’ya çıktığı belirtildi.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda önde gelen ABD’li uzman Anthony Fauci, geçen ayki açıklamasında herkesi sosyal mesafeyi sürdürmeye, maske takmaya ve kalabalıktan kaçınmaya çağırmış, belirti göstermeyen kişilerin de virüsü yayabileceğine dair uyarmıştı.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen hafta Cenevre'deki basın açıklamasında, “Daha önce de söylemiştik, yine söyleyelim: Gençler yenilmez değil” diye konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:

dso dunya saglik orgutu gencler enfeksiyon

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