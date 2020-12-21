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DSÖ: Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü virüs evriminin normal bir parçası
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu bildirdi.
DSÖ: Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü virüs evriminin normal bir parçası
21 Aralık 2020 23:00 -
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DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinden video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Ryan ile birlikte DSÖ uzmanları gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüsün "birçok türünün" ortaya çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bazıları başarılı oldu, bazıları ise kendilerini Kovid-19'un itici gücünün bir parçası olarak kabul ettiremedi." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde insanların kendilerini ve başkalarını Kovid-19'dan nasıl koruyacaklarını artık bildiklerini aktaran Ryan, "Virüsün kendisi ve türleri için aynı kurallar geçerli. Bilmediklerimiz yerine ne yapabileceğimize ve bildiklerimize odaklanmalıyız. Bilim (şu an) bilmediğimiz soruların cevaplarına yanıt bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ryan, hükümetlerin Kovid-19'a karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceğini, bunun yanı sıra bireyler ve toplumlara da virüsün bulaşıcılığını durdurmak için görevler düştüğünü vurguladı.

 İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin "büyük bir endişeye yer olmadığına" dikkati çeken Ryan, şöyle konuştu:

"Bir denge bulmak zorundayız. Şeffaf davranmak çok önemli. Halka gerçeği olduğu gibi anlatmak çok önemli. Ancak bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu iyi anlatmak da önemli." 

- "Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki tür İngiltere'dekinden farklı"

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni haline ilişkin, bu ülkedeki türün İngiltere'deki ile aynı olmadığının altını çizdi.

Epidemiyolojist Kerkove, "Bu yüzden, aynı virüs oldukları için kulağa kafa karıştırıcı geliyor ancak bunlar aslında farklı türler." dedi.

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise şimdiye kadar "yeni tip koronavirüste bir dizi değişiklikler ve mutasyonlar" görmelerine rağmen bunların hiçbirinin hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve devam eden aşı çalışmalarına olumsuz bir etkisinin saptanmadığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19

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