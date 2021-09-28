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DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarına yeniden başlayacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin araştırmalarına tekrar başlatacağını açıkladı.
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarına yeniden başlayacak
28 Eylül 2021 14:50 - AA Saadet Firdevs Aparı
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Wall Street'in haberine göre, DSÖ yetkilileri, Bilimsel Danışma Grubu kurulduğunu ve ilk görevlerinden birinin koronavirüsün Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkıp çıkmadığını tespit etmek olduğunu söyledi.

Ekibin; laboratuvar güvenliği uzmanları, biyogüvenlik uzmanları ve genetikçiler ile hayvan hastalıkları uzmanları dahil olmak üzere 20 uzmandan oluşacağı bildirildi.

Bir DSÖ yetkilisi, yeni ekibin "önceliğinin ilk raporların tespit edildiği ülkede veri ve erişim olması gerektiğini" belirtti.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu koronavirusun kokeni laboratuvar

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