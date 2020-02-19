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DSÖ: Kuzey Kore’de koronavirüs vakası bulunmuyor
Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore’de koronavirüsü vakasına rastlanmadığını duyurdu
DSÖ: Kuzey Kore’de koronavirüs vakası bulunmuyor
19 Şubat 2020 - İHA
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CENEVRE-Çin’in Wuhan kentinden dünyanın pek çok şehrine yayılan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüsüne ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ, Kuzey Kore’de korona virüsüne ilişkin belirti olmadığını duyurdu. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, “Ülkede korona virüsüne ilişkin herhangi bir belirti, herhangi bir semptom bulunmuyor” dedi. Ryan, DSÖ yetkililerinin Kuzey Kore'de herhangi bir özel konu olduğuna inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını söyledi.

Bazı Güney Koreli medya kaynakları, Kuzey Kore’de korona virüsü vakası görüldüğünü iddia etse de bu iddia herhangi bir bağımsız kuruluş tarafından doğrulanmadı. Kuzey Kore’de halk sağlığı yetkilileri de “Şu ana kadar doğrulanan koronavirüsü vakasının görülmedi” dedi. Ryan, DSÖ yetkililerinin Kuzey Koreli heyet ile Cenevre’de bir araya geleceklerini dile getirerek, “Hükümet son derece kaygılı" dedi.

Ancak, 2016 yılında Güney Kore’ye sığınan Kuzey Koreli eski bir diplomat, Kuzey Kore’nin sınırlandırmaları nedeniyle DSÖ yetkililerinin yapabileceklerinin sınırlı olduğunu dile getirdi. Eski diplomat Thae Yong-ho, “Kuzey Kore rejimi tarafından alınan son önlemler anormal” dedi. Yong-ho, DSÖ gibi yabancı yetkililerin başkent Pyongyang’da sınırlı merkezlerde bulunabileceklerini söyledi.

Kapalı ülke olarak bilinen Kuzey Kore, komşuları ile olan uçuşları ve tren seferleri durdurdu, uluslararası turizmi askıya aldı

Anahtar Kelimeler:

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