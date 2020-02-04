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DSÖ: Maske takmak koronavirüsü tamamen engellemez
Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre yüz maskesi kullanımının koronavirüsü yayılımını engellemekte yüzde yüz etkili olmayacağı belirtilerek, el yıkama gibi diğer önlemlerin de alınması için uyardı
DSÖ: Maske takmak koronavirüsü tamamen engellemez
04 Şubat 2020 -
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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsüne karşı yapılan son dakika açıklamasına göre; "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" idenildi.

Açıklamada ayrıca, “Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil.  Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması.

Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar koronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs” ifadelerine yer verildi

 

Anahtar Kelimeler:

dso koronavirus maske

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