DSÖ: Omicron daha tehlikeli varyantlara yol açabilir

MEDİMAGAZİN-DSÖ Avrupa kıdemli acil durum görevlisi Catherine Smallwood 'Omicron ne kadar çok yayılırsa, o kadar çok iletir ve ne kadar çok çoğalırsa, yeni bir varyantı ortaya çıkarma olasılığı o kadar artar. Omicron öldürücüdür, belki Delta'dan biraz daha az ama ölüme neden olabilir" dedi.

Smallwood, Avrupa'nın pandeminin başlangıcından bu yana 100 milyondan fazla COVID vakası ve 2021'in son haftasında beş milyondan fazla yeni vaka kaydettiğini ve "neredeyse geçmişte gördüklerimizi gölgede bıraktığını" söyledi.