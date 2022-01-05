Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ: Omicron daha tehlikeli varyantlara yol açabilir
Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında artan Omicron vakalarının daha yeni ve daha tehlikeli bir varyantın ortaya çıkma riskini artırabileceği konusunda uyardı.
DSÖ: Omicron daha tehlikeli varyantlara yol açabilir
05 Ocak 2022 10:59 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-DSÖ Avrupa kıdemli acil durum görevlisi Catherine Smallwood 'Omicron ne kadar çok yayılırsa, o kadar çok iletir ve ne kadar çok çoğalırsa, yeni bir varyantı ortaya çıkarma olasılığı o kadar artar. Omicron öldürücüdür, belki Delta'dan biraz daha az ama ölüme neden olabilir" dedi.

Smallwood, Avrupa'nın pandeminin başlangıcından bu yana 100 milyondan fazla COVID vakası ve 2021'in son haftasında beş milyondan fazla yeni vaka kaydettiğini ve "neredeyse geçmişte gördüklerimizi gölgede bıraktığını" söyledi.

 

Anahtar Kelimeler:

dso omicron daha tehlikeli varyantlara yol acabilir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.