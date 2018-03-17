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DSÖ, pet şişede suya el koydu
9 Ülkeden 11 farklı su markasının 250 plastik su şişesinde yapılan incelemede insan saçından daha kalın 10 plastik parçası bulunması Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi
DSÖ, pet şişede suya el koydu
17 Mart 2018 -
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9 Ülkeden 11 farklı su markasının 250 plastik su şişesinde yapılan incelemede insan saçından daha kalın 10 plastik parçası bulunması, tüm dünyada büyük yankı yarattı. Bu gelişme, Dünya Sağlık Örgütü'nü de (DSÖ) harekete geçirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, DSÖ'nün su ve hijyen koordinatörü Bruce Gordon, pet şişe içindeki suları tüketmenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit etmek için yeni bir araştırma yapacaklarını açıkladı. Ancak mikroplastiklerin sağlığa zararına ilişkin yasal düzenleme bulunmuyor. Peki, uzmanlar konuyla ilgili ne diyor?

"KESİNLİKLE SICAK KULLANILMAMALI"

* Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Ergin:

Plastik, sağlık açısından çok riskli. Pet şişeler tek kullanımlık, polikarbon damacanalar ise dezenfekte edildikten sonra en fazla 5 kullanımlıktır. Pet şişeler kesinlikle sıcak kullanılmamalı, bir kere soğutulup oda sıcaklığına geldikten sonra tekrar kullanılmamalıdır. Şimdilik çalışma hakkında bilgiler çok net olmadığından tam olarak değerlendirme yapamıyoruz ama plastiğin riskli olduğunu söyleyebiliriz.

"CAM TERCİH EDEBİLİRİZ"

* İç Hastalıkları Uzmanı Hicran Özsemir:

Plastik maddeleri, kullanımı kolay ve ergonomik diye malesef çok kullanıyoruz. Plastik, en çok solunum yolları hastalıklarına ve cildimizde birtakım lezyonlara sebep oluyor. Kanser, kemik iliği rahatsızlıkları ve doğumsal birtakım sorunlara sebep olabiliyor. Plastik dediğimiz, petrol ürünü. Katılaştırmak ve kullanıma sokmak için de çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Burada çevresel ölçülerin çok iyi yapılması gerekiyor. Bu kadar olumsuz etkiden söz ediyorsak, plastik yerine cam tercih edebiliriz.

Anahtar Kelimeler:

dso plastik su sisesi

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