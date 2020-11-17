Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ: Rahim ağzı kanserinin önüne geçmek mümkün
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser çeşidi olan rahim ağzı kanserinden (serviks) her yıl ortalama 311 bin kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
DSÖ: Rahim ağzı kanserinin önüne geçmek mümkün
17 Kasım 2020 16:21 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DSÖ, rahim ağzı kanserinin önlenebilmesi için Dünya Sağlık Asamblesi'nde alınan bir kararla dünya genelinde "Rahim Ağzı Kanserleri Eliminasyon Programı" başlattı. 194 üyeli örgütten yapılan yazılı açıklamada, ülkelerin bu kanseri ortadan kaldırmayı ilk kez taahhüt ettiği için programın tarihi bir mihenk taşı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, halk arasında rahim ağzı olarak bilinen servikal kanserlerin "önlenebilir hastalıklar" arasında yer aldığı, erken teşhis edilirse ve yeterince tedavi edilirse iyileştirilebileceği vurgulandı.

Rahim ağzı kanserinin küresel çapta kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser çeşidi olduğu aktarılan açıklamada, bu alanda yıllık vaka sayısının 570 bin, ölü sayısının da ortalama 311 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.

DSÖ, 2030'a kadar yıllık rahim ağzı kanseri vaka sayısının 700 bine, yıllık ölü sayısının da özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 400 bine çıkacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, bu kanser çeşidinin görülme sıklığının yüksek gelirli ülkelere göre neredeyse iki kat, ölüm oranlarının ise üç kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

- "Senaryo yeniden yazılabilir"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kanseri ortadan kaldırmak bir zamanlar imkansız bir rüya gibi görünebilirdi ancak şimdi bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için uygun maliyetli, kanıta dayalı araçlara sahibiz." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Dr. Prenses Nothemba Simelela ise küresel sağlık aktörlerinin onlarca yıllık ihmali sonucu rahim ağzı kanserinde yüksek ölüm oranı görüldüğüne, "ancak senaryonun yeniden yazılabileceğine" işaret etti.
 

Anahtar Kelimeler:

dso rahim agzi kanseri dr tedros adhanom ghebreyesus dr prenses nothemba simelela

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.