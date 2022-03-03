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DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında hastaneleri hedef aldığı iddialarını, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir." şeklinde değerlendirdi.
DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

03 Mart 2022 10:10 - AA Ömer Faruk Yıldız
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Basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'da bazı sağlık binalarının zarar gördüğü iddialarına değindi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ukrayna'da süregelen insani krizden ötürü endişe duyduğunu belirterek, geçen haftaki çatışmalarda hastanelerin hedef alındığına dair örgüte raporların ulaştığını kaydetti.

Rusya, Ukrayna'da doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi

DSÖ'nün an itibarıyla söz konusu raporları incelediği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerinin tarafsızlığı ve kutsallığı başta olmak üzere sağlık çalışanları, sağlık tesisleri, hastalar ve sağlık hizmetine erişim korunmalıdır." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, isim vermeden Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı

Ukrayna'daki saldırılardan ötürü ülkeyi terk eden sığınmacılara sağlık hizmeti sağlamak için DSÖ'nün ilk yardım konvoyunun yarın Polonya'ya ulaşacağı bilgisini veren Ghebreyesus, "Bölgedeki insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahibi kişilere güvenli ve daimi erişim sağlayabilmesi için güvenlik koridoru oluşturulmalıdır." dedi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

dso dr tedros adhanom ghebreyesus rusya ukrayna

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People
0
1) Dr .. (Uzm dr)
03.03.2022 11:04:42
Ttb, dsö sizinle aynı fikirde değil anlaşılan, natonun doğuya genişlemesinin durdurulması gerekir falan..dsö ye karşı yeni argümanlarınızı merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz, çünkü türkiye deki drların tek derdi bu..
People
1
2) Muzaffer Hekim (Emekli)
03.03.2022 10:27:56
Orada savaş ortamında düşman saldırıyor, haklı olarak kınanıyor hukuk ihlali deniyor.
Burada barış? ortamında kendi vatandaşımız saldırıyor kimsenin umursadığı yok.

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