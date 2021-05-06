Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ, Sinovac aşısını değerlendirdi: Sinovac aşısı 60 yaş altında etkili
Dünya Sağlık Örgütü’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Stratejik Tavsiye Grubu, Çin firması Sinovac’ın Corona virüsüne karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu belirtti, ancak ciddi yan etkilerle ilgili bazı önemli verilerin eksik olduğunu kaydetti.
DSÖ, Sinovac aşısını değerlendirdi: Sinovac aşısı 60 yaş altında etkili
06 Mayıs 2021 14:36 - Amerikanın Sesi
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

WHO’nun tavsiye grubu Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili’deki 3. aşama klinik deneylerini değerlendirdi.

Reuters haber ajansı tarafından elde edilen bir belgeye göre heyet Çin devletine ait ilaç üreticisi Sinopharm firması tarafından sağlanan verilerin ise güvenilirlik oranının ‘‘çok düşük’’ olduğunu, ancak aşının hastalığı önleme kapasitesine olan güvenin tam olduğunu bildirmişti.

WHO uzmanlarına göre Sinovac’ın aşısı 32 ülkede acil kullanım onayı aldı, toplamda 260 milyon doz dağıtım yapıldı.

Heyet web sitesi üzerinden yayınladığı değerlendirme raporunda ‘‘CoronaVac’ın iki dozunun PCR testi ile doğrulanan Corona virüsü vakalarını (18-59 yaş) önlemede etkili olduğuna güvenimiz çok yüksek’’ dedi.

Ancak raporda aşının hamilelerde, 60 yaş üzerindeki bireylerde ve kronik hastalığı olanlarda güvenilirliği ve koruma oranıyla acil kullanım onayının ardından güvenlik takibinde ortaya çıkan nadir yan etkilerin değerlendirilmesi konularında veri eksikleri olduğu bildirildi.

Uzmanlar 59 yaş ve altındakilerde ciddi yan etki riskinin olmadığına ‘‘orta derecede güven’’ duyduklarını belirtti. Ancak aynı riskin 60 yaş üzerindeki bireyler için düşük olduğuna dair delillerin kalitesi konusunda ise ‘‘düşük güven’’ duyduklarını kaydetti.

Raporda, "Bir veya iki doz CoronaVac'ı takiben Corona virüsü riskini şiddetli şekilde arttıran eş zamanlı hastalık veya sağlık sorunları olan kişilerde ciddi yan etki riskinin düşük olduğuna dair kanıt kalitesine düşük seviyede güven duyuyoruz" denildi.

WHO’nun teknik uzmanlarından oluşan ayrı bir grup ise Sinovac’ın aşısını WHO’nun acil durum kullanım listesine girip-girmeyeceği konusunda bugün karar verecek. Onay alması durumunda CoronaVac, yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için kurulan COVAX programında kullanılacak, ayrıca Çin’de üretilen bir aşı için uluslararası alanda önemli başarı anlamına gelecek.

Anahtar Kelimeler:

sinovac coronavac dso

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.