DSÖ, Sinovac aşısını değerlendirdi: Sinovac aşısı 60 yaş altında etkili

WHO’nun tavsiye grubu Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili’deki 3. aşama klinik deneylerini değerlendirdi.

Reuters haber ajansı tarafından elde edilen bir belgeye göre heyet Çin devletine ait ilaç üreticisi Sinopharm firması tarafından sağlanan verilerin ise güvenilirlik oranının ‘‘çok düşük’’ olduğunu, ancak aşının hastalığı önleme kapasitesine olan güvenin tam olduğunu bildirmişti.

WHO uzmanlarına göre Sinovac’ın aşısı 32 ülkede acil kullanım onayı aldı, toplamda 260 milyon doz dağıtım yapıldı.

Heyet web sitesi üzerinden yayınladığı değerlendirme raporunda ‘‘CoronaVac’ın iki dozunun PCR testi ile doğrulanan Corona virüsü vakalarını (18-59 yaş) önlemede etkili olduğuna güvenimiz çok yüksek’’ dedi.

Ancak raporda aşının hamilelerde, 60 yaş üzerindeki bireylerde ve kronik hastalığı olanlarda güvenilirliği ve koruma oranıyla acil kullanım onayının ardından güvenlik takibinde ortaya çıkan nadir yan etkilerin değerlendirilmesi konularında veri eksikleri olduğu bildirildi.

Uzmanlar 59 yaş ve altındakilerde ciddi yan etki riskinin olmadığına ‘‘orta derecede güven’’ duyduklarını belirtti. Ancak aynı riskin 60 yaş üzerindeki bireyler için düşük olduğuna dair delillerin kalitesi konusunda ise ‘‘düşük güven’’ duyduklarını kaydetti.

Raporda, "Bir veya iki doz CoronaVac'ı takiben Corona virüsü riskini şiddetli şekilde arttıran eş zamanlı hastalık veya sağlık sorunları olan kişilerde ciddi yan etki riskinin düşük olduğuna dair kanıt kalitesine düşük seviyede güven duyuyoruz" denildi.

WHO’nun teknik uzmanlarından oluşan ayrı bir grup ise Sinovac’ın aşısını WHO’nun acil durum kullanım listesine girip-girmeyeceği konusunda bugün karar verecek. Onay alması durumunda CoronaVac, yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için kurulan COVAX programında kullanılacak, ayrıca Çin’de üretilen bir aşı için uluslararası alanda önemli başarı anlamına gelecek.