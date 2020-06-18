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DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İngiltere'de yapılan testlerde bir steroid ilacının yeni tip koronavirüs hastalarının iyileşmesine yardımcı olabileceği sonucuna varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı
18 Haziran 2020 08:30 - AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'de yapılan testlerde "Deksametazon" adlı yaygın olarak bulunan bir ilacın ağır Kovid-19 hastalarının iyileşmesine yardımcı olduğunun saptandığını ifade eden Ghebreyesus, bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığının belirlendiğine işaret etti.

Test sonuçlarının gerçekten çok sevindirici olduğunu ifade eden Ghebreyesus, ilacın sadece klinik gözetim altında kullanılması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan, İngiltere'de yürütülen test sonuçlarının "çok önemli" olduğunu, yine de ilacın kullanımıyla ilgili daha fazla araştırmanın yapılmasının gerektiğini dile getirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 345 bini aştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 449 bin 66 kişi öldü.

Anahtar Kelimeler:

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