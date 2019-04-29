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DSÖ Türkiye Temsilcisi: Sağlık okuryazarlığının gerekli önemi görmediğini görüyoruz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, sağlık okuryazarlığının sağlığın geliştirilmesinde temel ögelerden biri olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü olarak sağlık okuryazarlığının gerekli önemi görmediğini görüyoruz. Sağlık okuryazarlığı, potansiyeli açısından sağlığın geliştirilmesinde çok önemli bir faktör." dedi.
DSÖ Türkiye Temsilcisi: Sağlık okuryazarlığının gerekli önemi görmediğini görüyoruz
29 Nisan 2019 - AA
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Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve Gazi Üniversitesinin iş birliğiyle, Mersin'in Silifke ilçesindeki bir otelde "Sağlık Okuryazarlığı Temelinde Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerine Çok Paydaşlı Yaklaşım, Bilgi, Deneyim ve Paylaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Ursu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, DSÖ olarak sağlık okuryazarlığını çok önemsediklerini söyledi.

Sağlığın gelişimi açısından çok çeşitli mesajların olduğunu anlatan Ursu, bazı bireylerin çevresindeki bilgilere değer vererek bu yönde değişiklikler yaparken, bazı kişilerin de gelen mesajları dikkate almadığını vurguladı.

Ursu, "Sağlık okuryazarlığı, çabuk ve iyi sonuçlar verme açısından sağlığın geliştirilmesindeki temel ögelerden bir tanesidir. Sağlıkta davranışların geliştirilmesinde sağlık okuryazarlığı önemli bir yere sahip." dedi. 

Sağlığın geliştirilmesi konusunda birçok bilgi kaynağı bulunduğunun altını çizen Ursu, şöyle konuştu:

"İnsanların bunu dikkate alıp almamaları sonuçları etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü olarak sağlık okuryazarlığının gerekli önemi görmediğini görüyoruz. Sağlık okuryazarlığı, potansiyeli açısından sağlığın geliştirilmesinde çok önemli bir faktör. Sağlık politikacıları olarak sağlık okuryazarlığının sadece bir dönemde değil, hayatın bütününde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Çevremizdeki sağlık mesajlarının insanlar tarafından nasıl uygulandığına yönelik akademisyenler tarafından bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Çevremizdeki sağlık mesajlarının pratiğe nasıl döküldüğü ve değişiklerin politikalara nasıl aktarılabildiğini görmek için bilimsel çalışmalara ve akademisyenlere ihtiyacımız var." 

Sağlık sektöründeki gelişmelere de değinen Unsu, bu alanda Avrupa Birliği ve dünyadaki standartların ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da sağlık okuryazarlığı ve evde sağlık hizmetinin önemine değinerek, katılımcılara bilgiler verdi.  

Konuk katılımcılar tarafından seminerlerin verileceği, paneller eşliğinde de grup çalışmalarının yapılacağı çalıştay, yarın gerçekleşecek kapanış sunumunun ardından sona erecek. 
 

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