Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı'nın açılışı gerçekleştirildi. Sigaranın insanoğlunun bu zamana kadar gördüğü en tehlikeli kitle imha silahı olduğuna dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Hiçbir nükleer, biyolojik veya kimyasal silah insanoğluna bu kadar zarar vermedi. Milyarlarca izmarit çevreye, denize canlılara bitkilere zarar veriyor. Orman yangınlarının yarısı sigaraya bağlı. Ekosistemimizi 6 trilyon sigara izmaritiyle kirleten, yakıp-yıkan ürünle karşı karşıyayız. Çeşitli düzenlemelere rağmen istenilen sonuca ulaşamadık. Kâğıt üzerinde başarılıyız ama bizim daha ileriye gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"KANUNLARI UYGULAYICILAR İHLAL EDİYOR"

Sigara ile mücadelede uygulayıcıların kanunları ihlal ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Kanunu çıkaran Meclis'te milletvekilleri odalarında sigara içiyor. Sigara içilmeyen emniyet binası yok. Adliye binalarına sigara kokusundan giremiyorsunuz. Ben bunu yasak olarak tanımlamıyorum. Çünkü biz, insanların temiz hava alma özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırıyoruz. İnsanların temiz hava alması esas bu esası sağlamaya asla yasak dememek lazım. Özellikle kapalı alan tanımında bizim bir zemin kaybımız oldu. Bir yeri açıp kapatıp burası açık alan diyorsunuz yani bir mekanın bir tarafında sigara içilmiyor öbür tarafında içiliyor. Bu kabul edemez durumu bizim ortadan kaldırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KAHVEHANELER ADLİYELERDEN DAHA DUMANSIZ"

Kahvehanelerin dumansız hava sahasına sahip çıktığını ifade eden Prof. Dr. Erdöl, "Meclis, adliyeler, emniyet binaları bunlar inanın kahvehaneler kadar dumansız değil. Kahvehaneler çok daha dumansız. Kahvehane sahiplerine de ben çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde kahvehaneler çok ciddi olarak dumansız hava sahasına sahip çıktılar. Müşterileri ve sayıları arttı. Biz kahvehanelerde elde ettiğimiz başarıyı resmi kurumlarda da görmek istiyoruz. Gidin mesela pek çok resmi daireye maalesef kanun ihlal ediliyor. Bunun uygulaması gereken kurumlar başta bunu yapıyor" dedi.

"TÜTÜN ENDÜSTRİSİ BOŞ DURMUYOR"

Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder şunları söyledi:

"Türkiye, özellikle 2002'den bu yana tütünle mücadelede çok önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da desteğiyle 2008'de Türkiye kapalı alanlarda sigara tüketimini yasakladı. Türkiye dünyada bunu yapan 3. ülkeydi. Türkiye'den önce bunu yapan İngiltere ve İrlanda vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, meclis komisyon başkanlarımız destek vermişti ve Türkiye'de bu uygulanmaya başladı. Türkiye, kapalı alanlarda sigara tüketimini yasakladıktan sonra Türkiye'yi örnek alan onlarca ülke kapalı alanlarda sigara tüketimini yasakladı. Maalesef son zamanlarda Türkiye’de tütün tüketiminin ciddi bir şekilde artışa geçtiğine tanık oluyoruz. Her şey iyi giderken ne oldu da tütün tüketimi artışa geçti? Yanıt olarak şunları söyleyebilirim. Her şeyi yaptığımızı, tütün problemini hallettiğimizi düşündük. Önceliklerimiz değişti ve sanırım yorulduk. Ancak yorulmayan ve öncelikleri değişmeyen birileri vardı: Tütün endüstrisi. Maalesef tütün kullanımı tütün endüstrisinin saldırgan pazarlama çabaları sayesinde gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artmaya devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki özellikle kadınlar ve genç erişkinler tütün endüstrisinin kar ve satış rakamlarını artırmada büyük bir potansiyele sahiptirler ve bu yüzden tütün endüstrisi tarafından hedef kitle olarak seçilmişlerdir. Her şeye rağmen tütünle mücadelede başarısı ispatlanmış yöntemlerle (yüksek fiyat politikası, vergiler, reklam ve tanıtımların engellenmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi, sigara içme alanlarının kısıtlanması, sigara bırakmanın özendirilmesi, kaçakçılıkla mücadele vb) bu illetin gündemimizden geri dönüşü olmamak üzere çıkarılması için yılmadan, yorulmadan, ümitsizliğe düşmeden mücadeleye devam edeceğiz.”