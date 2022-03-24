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DSÖ: Ukrayna’da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna’da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.
DSÖ: Ukrayna’da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi
24 Mart 2022 10:31 - AA Ömer Faruk Yıldız
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Rusya’nın Ukrayna işgali bir ayı geride bıraktı. İşgalle ilgili DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’da savaşın sağlık sistemine olumsuz etkileri ele alındı.

Çatışmalardan ötürü yaklaşık 7 milyon kişinin evini terk ederek başka şehirlere yerleştiği ve iç göçe maruz kalan her 3 kişiden birinde kronik hastalık bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde 1000’e yakın sağlık tesisinin çatışma hattında yer aldığı, bu nedenle çok sayıda hastanın tedavi sürecinin aksadığı kaydedildi.

Covid-19 ile mücadele durma noktasına geldi

Savaşın ülkede Covid-19 ile mücadeleyi neredeyse durma noktasına getirdiği de vurgulandı ve savaş başlayana kadar ülkede günde en az 50 bin kişi aşılanırken 24 Şubat’tan 15 Mart’a kadar sadece 175 bin kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi.

DSÖ’nün verilerine göre, 24 Şubat’tan 22 Mart’a kadar ülkede sağlık hizmeti veren 64 merkez saldırıya uğrarken bu saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Sağlık hizmetlerine saldırılara ‘savaş taktiği’ nitelemesi

DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, sağlık merkezlerine yapılan saldırıları kınarken, “Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olmakla birlikte sağlık altyapısını yıkmak ve insanları umutsuz bırakmak için uygulanan bir savaş taktiğidir” dedi.

Habicht, bu saldırıların zaten korumasız olan sivilleri daha mağdur hale getirdiğini vurguladı: “Sağlık hizmetleri asla bir hedef değildir ve olmamalıdır.”

Anahtar Kelimeler:

dso rusya ukrayna saglik merkezleri saldiri

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