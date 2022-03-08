DSÖ, Ukrayna'daki sağlık tesislerine yönelik saldırıları kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da sağlık çalışanları, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların son günlerde arttığı ve ülkenin hayati öneme sahip tıbbi malzeme temininde sıkıntılar çektiği konusunda uyarıda bulundu.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılara ilişkin onaylanmış 16 rapor olduğunu aktaran Kluge, saldırılara ilgili pek çok ihbarın da teyidinin yapıldığını ve güncellemelere devam edeceklerini belirtti.

Sağlık kuruluşlarının savaş döneminde dahi hedef alınmaması gerektiğini söylemeye bile gerek olmadığını vurgulayan Kluge, "DSÖ, sağlık kuruluşlarına yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından geçen 13 günde Avrupa'da son 75 yıldır görünen en büyük mülteci krizinin yaşandığına işaret eden Kluge, gerek Ukrayna gerek komşu ülkelerde sağlık sisteminin büyük baskı altında olduğunu kaydetti.

Kluge, Ukrayna'da oksijen, insülin, kişisel koruyucu ekipman, cerrahi malzeme ve kan ürünlerinin azaldığını ve bunların hızla temini için çalıştıklarını belirtti.

"Geçmişteki çatışmalar bize genç kızların, engelli kadınların ve yaşlı kadınların en savunmasız durumda olduğunu gösterdi." diyen Kluge, bu gruptaki sivillerin silahlı saldırılara maruz kalma riskinin yanı sıra "partner şiddeti, cinsel istismar ve sömürü" riskiyle de karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.