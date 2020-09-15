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DSÖ uyardı: Kovid-19 son salgın olmayacak, bu korku tellallığı değil bir eylem çağrısıdır
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmiyoruz ama bunun geleceğini biliyoruz" dedi
DSÖ uyardı: Kovid-19 son salgın olmayacak, bu korku tellallığı değil bir eylem çağrısıdır
15 Eylül 2020 09:38 - Independent Türkçe
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

DSÖ ve Dünya Bankasının ortak bir kurumu olan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun (GPMB), Kovid-19 salgını izleme raporunun açıklandığı etkinlikte konuşan Ghebreyesus, salgının, dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemleri, ekonomiler ve toplumları altüst ettiğini vurguladı.

Ghebreyesus, ayrıca salgının pek çok kişinin yaşamına ve geçim kaynaklarına mal olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus şunları kaydetti:

Gelişmiş sağlık sistemlerine ve güçlü ekonomilere sahip ülkeler bile bunalmış durumda ancak başarılı olan ülkelerin çoğu SARS, MERS, H1N1, Ebola ve diğerleri gibi önceki salgınlardan ders almış olanlar Bu ne en son salgın ne de en son küresel acil sağlık durumu olmayacak. 

Gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısında bulunan Ghebreyesus,  böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğini söyledi.
İnsanlığın tedbir almadığı ve beklediği her günün yeni bir hastalık, iklim değişliği veya doğa felaketinin habercisi olduğu görüşünü savunan Ghebreyesus şöyle devam etti:

Bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmiyoruz ama bunun geleceğini biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Bu korku tellallığı değil, bir eylem çağrısıdır. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Bu küresel tehditlerle ancak birlikte dayanışma içinde ve uzun vadeli iş birliğiyle mücadele edebiliriz.

2020'nin tüm insanlık için bir "uyarı işareti" olduğunu belirten Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını insanlık için korkunç bir maliyet oluşturdu. Bunlar zor kazanılan derslerdi. Onlardan öğrenmeliyiz ve daha iyi (dünya) inşa etmeliyiz" diye konuştu.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 dso dunya saglik orgutu ghebreyesus

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