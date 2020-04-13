DSÖ uzmanı: Kovid-19'la yaşamaya alışacağız, kamusal alanda maske norm haline gelecek

Bir koronavirüs uzmanı, kamusal alanda yüz maskesi takmanın muhtemelen yeni norm haline geleceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs özel temsilcisi Dr. David Nabarro, yalnızca güvence için bile olsa açık havada çeşitli yüz koruma araçları kullanan kişilerin sıradanlaşacağına inandığını söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına konuşan Dr. Nabarro, hastalığın muhtemelen bir süre daha etkisini sürdüreceğini, bu yüzden toplumların uyum sağlaması ve "yaşamın yeni gerçeği Kovid-19'la yaşamayı öğrenmesi" gerektiğini ifade etti.

Nabarro şunları söyledi:

Bu virüs yok olup gitmeyecek, virüsü kapan kişilerin daha sonra bağışık kalıp kalmayacağını ve aşıyı ne zaman bulacağımızı bilmiyoruz. Demek istediğimiz, toplumların savunulması. Evet, maske takmamız gerekecek; evet, daha fazla fiziksel mesafe gerekecek; evet, savunmasız kişileri korumalıyız.

Dünya çapında maske sıkıntısı yaşandığını kabul eden Dr. Nabarro, koronavirüs belirtileri gösterenler ve onların etrafındaki kişilerden önce sağlık çalışanlarına, daha sonra da kasiyer ve kuaförler gibi başkalarıyla yakın temas halinde çalışan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Nabarro, "Daha geniş bir nüfusta herkesin iyi maskelere, N95 maskelerine hızlı bir şekilde erişmesini muhtemelen sağlayamayız ama bir tür yüz korumasının, özellikle halka güvence verdiği için norm haline geleceğinden eminim" dedi.

DSÖ yetkilisi şunları ekledi:

Benim rolümdeki birinin tavsiyenin bu olduğunu söylemesi gerçekten hoşuma gitmiyor, bu ulusal hükümetlere bağlı ama bunun Kovid için hazırlıklı olmak, Kovid'le birlikte yaşamayı öğrenmekle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu, 1850'de kirli suyun kolera taşıdığı keşfedildiğinde ya da 25 yıl önce hepimiz HIV/AIDS'i ve seksle ilişkisini öğrendiğimizde yaşanana benzer bir devrim. Değiştik ve uyum sağladık, bu yeni gerçeklerle nasıl yaşayacağımızı öğrendik.

Dr. Nabarro, tecridin kaldırılmasına hazırlanmak için tüm toplumun koronavirüs belirtilerini ciddiye aldığını gösteren kanıtların olması gerektiğini söyledi.

Nabarro sözlerini şöyle sürdürdü:

Yapılacak en önemli şey, belirtileri gösterdiğinizde kendinizi tecrit etmek ve yakın zamanda temas kurduğunuz herkesin de kendisini tecrit ettiğinden emin olmak. Almanya'da gerçekten başarıyla yapılanın bu olduğuna inanıyoruz ve bu bir alışkanlık. Bunun, tüm topluma yayılması gereken bir alışkanlık olduğunu vurgulamak istiyorum… belirtileri, hafif belirtileri bile ciddiye alın ve herkesten uzaklaştığınızdan emin olun.

Dr. Nabarro, Kovid-19 salgınının başladığı Çin kenti Vuhan'da ıslak pazarların yeniden açılmasının ardından bu pazarların, vahşi hayvanları öldürmenin ve yemenin tehlikesine dair de uyardı.

Nabarro ayrıca, "Hayvanlardan insanlara sıçrayan bu tür patojen ortamlarında ciddi tehlikeler mevcut. Ortaya çıkan hastalıkların yüzde 75'i hayvanlar aleminden geliyor, bu yüzden hem hükümetlere hem diğer herkese saygılı olmaları için yalvarıyoruz" dedi.