DSÖ uzmanları koronavirüs için Çin'de

ANKARA - Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) bir ekip, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'de temaslarına başladı.

CNN'de yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, örgütten uzmanların salgınla ilgili araştırmaya yardımcı olmak amacıyla Çin'e geldiğini belirtti.

Daha önce Ebola salgınıyla mücadele biriminin başında görev yapan Dr. Bruce Aylward'ın ekibe liderlik ettiğini söyleyen Tedros, Aylward ve meslektaşlarının Çinli yetkililerle çalışacağını ifade etti.

Tedros, sağlık ekibine başkalarının da katılacağını ve 10-15 kişilik bir ekibin koronavirüs salgınıyla ilgili çalışacağını dile getirdi.