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DSÖ uzmanları koronavirüs için Çin'de
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, yeni tip koronavirüsle ilgili araştırmalara yardım edecek
DSÖ uzmanları koronavirüs için Çin'de
11 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) bir ekip, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'de temaslarına başladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek

CNN'de yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, örgütten uzmanların salgınla ilgili araştırmaya yardımcı olmak amacıyla Çin'e geldiğini belirtti.

Daha önce Ebola salgınıyla mücadele biriminin başında görev yapan Dr. Bruce Aylward'ın ekibe liderlik ettiğini söyleyen Tedros, Aylward ve meslektaşlarının Çinli yetkililerle çalışacağını ifade etti.

Tedros, sağlık ekibine başkalarının da katılacağını ve 10-15 kişilik bir ekibin koronavirüs salgınıyla ilgili çalışacağını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

dunyasaglikorgutu 2019-ncov koronavirus

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