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DSÖ verileri: 2018 yılında 9,9 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti
4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) paylaştığı verilere göre, sadece 2018 yılında, 18,1 milyon insana kanser teşhisi konulurken, 9,9 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti
DSÖ verileri: 2018 yılında 9,9 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti
05 Şubat 2019 - AA
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de her yıl ortalama 163 bin kanser vakası görülüyor. 2015 yılında her 100 bin kadından 177'sine, her 100 bin erkekten 247'sine kanser teşhisi konuldu.
Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) verilerine göre, 2018'de dünyada en çok görülen kanser türleri sırasıyla akciğer kanseri, meme kanseri ve ve bağırsak kanseri oldu. Dünya genelinde 2 milyon 93 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulurken, 2 milyon 88 bin kişi de meme kanserine yakalandı.

Ülkelerdeki kanser oranlarını da paylaşan WCRF, en çok kanserin 100 binde 468 ile Avustralya'da görüldüğünü aktardı. Bunu 438 ile Yeni Zelanda ve 373 ile İrlanda izledi. Raporda, gelişmiş ülkelerde kanser görülme oranının, az gelişmiş ülkelere kıyasla fazla olması da dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın 2015 yılı verilerinde ise Türkiye'de yılda ortalama 16 bin 500 civarında kanser vakası teşhis ediliyor. Bu da bir günde yaklaşık 450 kanser vakasına karşılık geliyor.

Türkiye'deki durum
Bakanlığın raporunda, 2030 yılında 22 milyon yeni vakanın ortaya çıkmasının beklendiği de kaydedildi. 

Türkiye'de erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda ise en çok meme kanseri görülüyor. Her 4 kadın kanser hastasından birine meme kanseri teşhisi konuluyor. 

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de kanser tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

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