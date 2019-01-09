SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ verileri: Her 6,5 saniyede bir kişi tütün kullanımına bağlı sebeplerle ölüyor
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 5,4 milyon kişinin tütün mamullerine bağlı bir nedenle hayatını kaybettiğini, bu sayının her 6,5 saniyede bir kişinin ölmesi anlamına geldiğini belirterek, sigara içiminin kontrolü yönünde etkili önlemler alınmadığı takdirde bu sayının gelecek 25-30 yıllık sürede 10 milyona ulaşacağını bildirdi.
DSÖ verileri: Her 6,5 saniyede bir kişi tütün kullanımına bağlı sebeplerle ölüyor
09 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda uygulanan ve kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan düzenlemelerin tütün kullanımındaki artışı engellemede etkili olduğunu aktardı. 

Sigara içmeyen nüfusun oranının her geçen yıl daha da artmasının, sigara bağımlılarına güç ve ilham kaynağı olabileceğini anlatan Toprak, dünya nüfusunun yüzde 30'unun sigara kullandığını, her gün 80-100 bin çocuğun sigara bağımlısı olduğunun belirtildiğini ifade etti. 

Toprak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 5,4 milyon kişi tütün mamullerine bağlı bir nedenle hayatını kaybediyor ve bu sayı her 6,5 saniyede bir kişinin ölmesi anlamına geliyor. Sigara içiminin kontrolü yönünde etkili önlemler alınmadığı takdirde, bu sayının önümüzdeki 25-30 yıllık sürede 10 milyona ulaşacağı ve gelecekteki ölümlerin daha çok gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise her yıl 110 bin kişi aktif içime, 15 bin kişi ise pasif içime bağlı olarak hayatını kaybediyor ve toplam ölümlerin yüzde 23'ü tütüne bağlı." değerlendirmesinde bulundu. 

"Tek bir sigarada 4 binin üzerinde zararlı madde var" 

Dilek Toprak, sigaranın içerisinde bulunan nikotin ile bağımlılık oluşturduğuna, sigarayla katran ve 4 binden fazla zararlı maddenin de solunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"Bu kombinasyon, tütünün sağlığa olan olumsuz etkilerinin asıl nedenidir. Günde 1 paketten fazla olmak üzere 25 yıl sigara içen bir kişinin beklenen yaşam süresi, sigara içmeyenlere göre yüzde 25 kısadır. İçerdiği yüzlerce zararlı madde ile neredeyse etkilemediği organ olmayan sigaranın toplumda bilinen en önemli zararı kanser olsa da aslında tüm sistemlere olumsuz etkisi olduğunu bilmemiz gerekir. Başta KOAH olmak üzere akciğer kanseri ve tüm sistem kanserlerinin başlıca nedeni sigaradır.

Akciğer kanserlerinin yüzde 95'i sigaraya bağlıdır ve ülkemizde her yıl 40 bin kişide akciğer kanseri saptanmaktadır. Ayrıca gebelik döneminde sigara kullanımının da erken doğum, bebek ölümü ve anne karnında gelişme geriliğine neden olduğu bilinmektedir. Başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunması da bir o kadar zararlıdır. Tütün dumanına sadece beş dakika maruz kalmanın bile kalp krizlerini tetikleyebildiği kanıtlanmıştır. Süre uzadıkça bu risk katlanarak artmaktadır. Sigara içilmese de sigara dumanına maruziyet akciğer kanserini yüzde 32, genç kadınlarda meme kanseri riskini ise yüzde 90 artırmaktadır." 

"Sigara içmeyen nüfusun oranı artıyor"

Prof. Dr. Toprak, Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin 2014'de yüzde 27,3 olduğunu, bunun 2016'da yüzde 26,5'e gerilediğini anlattı. 

Toprak, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde hiç tütün ürünü kullanmamış olanların 2014'te yüzde 49,8 iken, 2016'da bunun yüzde 56,5'e yükseldiğini vurgulayarak, bu rakamların son yıllarda uygulanan ve kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan düzenlemelerin tütün kullanımındaki artışı azaltmada etkili olduğunu gösterdiğine işaret etti. 

Vatandaşların sigarayı bırakmak için Sağlık Bakanlığı kontrolünde açılan Sigara Bırakma Poliklinikleri'ne başvurabileceğini, bu merkezlere "Alo 171" hattından ya da polikliniğin bağlı olduğu merkezin numarasından kolayca ulaşılabileceğini belirten Toprak, bu süreçte tedavinin sürekliliğinin önemine değindi. 
 

Anahtar Kelimeler:

sigara tutun urunleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Hacettepe Üniversitesi Gazi Huri TÜBA112 Acil Van Çaldıran Devlet HastanesiKarazin ÜniversitesiHint Bilim Kongresi Soumitro Banerjeeruh sağlığı yasası NEVZAT TARHAN ÖMER BÖKEDokuz Eylül Üniversitesi cinsel taciz siber suçRAHİM AĞZI KANSERİ Hüsnü Görgen grip aşısı Zeynep Çiğdem Kayacan İstanbul Aydın Üniversitesiaile hekimliği Antalya İl sağlık Ünal Hülür Aile Hekiminizi Erken TanıyınYeryüzü Doktorları Suriyeomurga ameliyatı skolyoz Phillip Breedonsigara tütün ürünleriAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji MetabolizmaTürk Nöroloji Derneği Şerefnur Öztürk inme paranoid bozukluk Ahmet Ertan TezcanTürkiye Kas Hastalıkları Derneği Coşkun Özdemir Bülent Kerimoğluuyuşturucu bağımlılığı eroin tıbbi eroin Kuzey AmerikaFahrettin Koca Sağlık Bakanı112 Acil Zonguldak Belediyesi sağlık çalışanı ambulans
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.