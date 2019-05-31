SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ verileri: Her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün tüketimine bağlı olarak yaşamını yitiriyor
Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği, tütünün her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.
DSÖ verileri: Her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün tüketimine bağlı olarak yaşamını yitiriyor
31 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tütün tüketimi, tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen genç, yaşlı, aktif, pasif içici ayrımı yapmaksızın can almaya devam ediyor. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün bu yılki ana temasını "Tütün ve Akciğer Sağlığı" olarak belirledi.

Örgütten edinilen bilgiye göre, dünyada tütün kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ından fazlası, kanser, kronik solunum hastalıkları ve tüberküloz gibi akciğer hastalıklarından kaynaklanıyor. 

DSÖ'nün açıkladığı yeni verilere göre, Her yıl hayatını kaybeden ortalama 56,9 milyon kişinin 8 milyondan fazlası tütün tüketimine bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Bu, dünya genelinde her dört saniyede bir kişinin tütün tüketiminden dolayı yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. 

60 binden fazla çocuk ikinci el duman kurbanı

DSÖ'ye göre, 2017'de tütün ve ikinci el sigara dumanına maruz kalan yaklaşık 3,3 milyon kişi akciğer hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Buna göre, aynı yıl 1,5 milyon kişi kronik solunum yolu hastalıklarından, 1,2 milyon kişi kanserden (trakeal, bronş ve akciğer), 600 bin kişi de solunum yolu enfeksiyonları ve tüberkülozdan yaşamını yitirdi. 

Pasif ya da ikinci el sigara dumanı da yılda ortalama 1 milyon can alıyor. Beş yaşın altındaki 60 binden fazla çocuk, ikinci el sigara dumanın neden olduğu düşük solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ölüyor.

Küresel taahhütlerin gerisinde kalındı

DSÖ, dünya genelinde 2000'de yüzde 27 olan sigara kullanma oranının 2016'da yüzde 20'ye düşmesine rağmen, bu oranın 2025'e kadar tütün kullanımını azaltma konusundaki küresel ve ulusal taahhütlerin gerisinde kaldığı uyarısında bulunuyor. 

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinde gizli tüberküloz olduğunun altını çizen örgüt, tütün tüketiminin gizli tüberkülozun aktif hale dönüşme riskini iki kat artırdığına dikkat çekiyor. 

Tütün kullanımı akciğer kanserinin en yaygın nedeni olarak biliniyor. Sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla yaşamları boyunca akciğer kanserine yakalanma olasılıkları 22 kat daha fazla.

DSÖ'den tüm devletlere "daha fazla tedbir alın" çağrısı

 Evde veya iş yerinde ikinci el sigara dumanına maruz kalanların akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 30 daha fazla.

Her yıl tütün tüketiminin farklı zararlarını gündeme getiren DSÖ, akciğer kanserine yakalanma riskine karşı acilen sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunuyor. 

DSÖ'ye göre, sigara tek başına önlenilebilir ölümlerin ana nedenini oluşturuyor.

Örgüt ayrıca 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla, tütün kullanmayan insanların ikinci el sigara dumanından olumsuz etkilenmesini önlemek için tüm devletlere daha fazla tedbir alması çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu dunya tutunsuz gunu tutun ve akciger sagligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ladik Devlet Hastanesi Birol Binbir Sanofi Türkiye WhatsApp Business Özel Hastaneler Yönetmeliği ozel hastaneler yonetmeliginde degisiklik özel hastane yönetmelik sağlık bakanlığı malpraktis Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy doktor hekim tütün kullanımı DSÖ akciğer kanseri kalp hastalığı kardiyovasküler karidyoloji yaban mersini AIDS Dünya Sağlık Örgütü Akciğer Sağlığı ASYOD Akın Kaya Ayşegül Karalezli bağımlılıkla mücadele PUBG Aşok Jain kalp krizi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yavuz Selim Yıldırım Dünya Sağlık Örgütü Dünya Tütünsüz Günü Tütün ve Akciğer Sağlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl tütün kullanımı TÜSAD tütün ürünleri akciğer kanseri Filiz Koşar Türk Toraks Derneği Hasan Bayram İznik Devlet Hastanesi morg Ömer Yalavuz Bafra Devlet Hastanesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 112 personeli paramedik kızamık ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi denklik saglik bakanligi yok
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
13/06-16/06 6.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu DİĞER ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.