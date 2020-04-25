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DSÖ yanıt verdi: Covid-19'u yenenlerin tekrar enfeksiyona yakalanma riski var mı?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) tedavisi tamamlanarak iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Covid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi.
DSÖ yanıt verdi: Covid-19'u yenenlerin tekrar enfeksiyona yakalanma riski var mı?
25 Nisan 2020 18:54 -
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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, "İyileşen Covid-19 hastalarının ikinci bir enfeksiyondan korunduğuna dair kanıt yok" denildi.

Açıklamada, bazı ülkelerin Kovid-19 hastalığından iyileşen insanlara “bağışıklık pasaportu” veya "risksiz sertifikası" verme kararına karşı uyarıda bulunuldu. Böyle bir uygulamanın salgının yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

Kovid-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Kovid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Pandeminin bu aşamasında, bir 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksiz sertifikanın' doğruluğunu garanti etmek için antikor aracılı bağışıklığın etkinliği hakkında yeterli kanıt yoktur." ifadesi kullanıldı.

Güney Amerika ülkesi Şili, Kovid-19'dan iyileşen kişilere “bağışıklık pasaportu” verileceğini, böylelikle bu pasaportu olanların işlerine geri dönmesini sağlayacağını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 pandemi salgin virus dso

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