DSÖ yanıtladı: Coronavirüsle ilgili en çok merak edilenler

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation – WHO), yeni coronavirus (2019-nCoV) hakkında en çok sorulan soruları yanıtladı. DSÖ tarafından hazırlanan slayt sunum, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Türkçe’ye çevirildi.

Yeni coronavirus ile ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları şöyle: