DSÖ: Yemen'de kısıtlı temel ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor

DSÖ'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de temel ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinde yaşanan sıkıntılara işaret edilerek, "Yemen'de dört yıldır devam eden çatışmalar, ülkenin sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirmek için yeterli." ifadesini kullanıldı.

Örgütün, Dünya Bankası'nın cömert desteğiyle Yemen'in tüm illerindeki devlet hastanelerine yardımlarını ulaştırmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hastanelere yaklaşık 1 milyon serum dağıtıldığı kaydedildi.

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.