DSÖ, yeni varyantı 'Omicron' olarak isimlendirip, 'endişe verici' olarak sınıflandırdı

DSÖ Acil toplantı yaparak B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olan OMICRON adını verdi.

Şu ana kadar DSÖ, yalnızca alfa, beta, gama ve delta varyantlarını "endişe verici" olarak sınıflandırmıştı.

Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla yeniden enfeksiyon riskinin daha fazla olduğu bildirildi.

Güney Afrika'nın hemen her şehrinde OMICRON varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. Biliminsanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal Coronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı. Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor.



BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.



Belçika Coronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.



Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı. Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu.



Türkiye'nin yanısıra AB' ülkeleri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.

Sağlık Bakanı Sosyal medyadan yaaptığı açıklama şunları ifade etti:

TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.