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DSÖ'den Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı! Sinovac için ise...
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sinopharm" aşısının "güvenlik, etkinlik ve kalite" açısından DSÖ'nün acil kullanım onayını alan 6'ncı Kovid-19 aşısı olduğunu söyledi.
DSÖ'den Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı! Sinovac için ise...
08 Mayıs 2021 15:48 - AA, BBC TÜRKÇE
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Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bugün öğleden sonra Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısına DSÖ'nün acil kullanım izni verdiğini aktaran Ghebreyesus, bu aşının "güvenlik, etkinlik ve kalite" açısından DSÖ'nün acil kullanım onayını alan 6'ncı Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, bu onayın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) aşı listesini genişlettiğini, ülkelere kendi içlerinde acil kullanım onayı ile bu aşıyı ithal edip uygulamaları için güven verdiğini vurguladı.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri incelediğini anlatan Ghebreyesus, aşının 18 yaş ve üstü yetişkinler için iki doz halinde uygulanmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

 

DSÖ'NÜN ONAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen onay, ulusal merciler için aşının güvenli ve etkili olduğu yönünde bir kılavuz sunuyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu onayın ülkelere "kendi onay mekanizmalarını hızlandırmak adına güven" vereceğini söyledi.

Ayrıca DSÖ onayı söz konusu aşının, yoksul ülkelere aşı sunmak üzere kurulan COVAX programında da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Sinopharm aşısına verilen acil kullanım onayının, tedarik sorunlarını çözmede önemli bir adım olması bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:

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