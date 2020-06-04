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DSÖ’den corona virüsünde mutasyon uyarısı: Bitmekten çok uzakta
Corona virüsünün mutasyon geçirerek daha bulaşıcı ve öldürücü olduğu yönündeki iddiaları reddeden DSÖ, "Salgın henüz bitmekten çok uzakta" uyarısında bulundu.
DSÖ’den corona virüsünde mutasyon uyarısı: Bitmekten çok uzakta
04 Haziran 2020 15:26 - Sözcü
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Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgında ikinci dalga ve mutasyon tartışmaları bitmek bilmiyor. Çok sayıda bilim insanı virüsün mutasyon geçirerek daha da öldürücü bir hale gelme olasılığından bahsederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin açıklama geldi.

DSÖ’nün önde gelen isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, hastalığın daha da öldürücü hale geldiği bir mutasyon geçirmediğini söyledi. Kerkhove, “RNA virüslerinde olduğu gibi zaman içinde normal değişimler gösteriyor. Bu değişimlerden hiçbiri hastalığı daha bulaşıcı veya ölümcül yapmıyor” ifadelerini kullandı.

‘YASAKLAR YAVAŞÇA KALKMALI’

Dünyanın birçok bölgesinde normalleşme adımları atılmasına da değinen Kerkhove, buna rağmen salgının ABD, Meksika ve Brezilya’da hızla can almaya devam ettiğine dikkat çekti.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının hala çok önemli olduğunu ifade eden Kerkhove, “Salgın henüz bitmekten çok uzak. İnsanlar yasaklardan yoruldu. Ancak kısıtlamaları yavaşça kaldırmalı ve önlemleri uygulamalıyız” dedi.

‘KISITLAMALAR DAHA SERT DÖNER’

Kerkhove, bu şekilde bir yol izlenmezse ekonomik açıdan daha yıkıcı sonuçların doğabileceğini de vurgularken, “Salgında kontrolü kaybeden ülkeler daha sert kısıtlamaları ve karantina kurallarını yeniden devreye sokabilir. Bu da insanları hayal kırıklığı ve öfke duymaya sevk edebilir” diye konuştu.

SIZAN RAPORLARDA ADI GEÇİYOR

Dr. Kerkhove’nin adı son olarak, DSÖ’nün salgının başında Çin’le yaşananların perde arkasını gözler önüne seren raporlarında geçmişti. Associated Press’in ele geçirdiğini öne sürdüğü belgelerde, DSÖ’nün Çin’den yeteri kadar bilgiyi zamanında alamadığı öne sürülüyor. Çinli yetkililerin, ilk bulgulara ulaşmasına rağmen bunu DSÖ'yle paylaşmadığı ve süreci yaklaşık 2 hafta geciktirdiği, Kerkhove'nin de buna istinaden, “Çok az bilgiyle ilerliyoruz. Bu uygun bir plan yapmamız için yeterli değil” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:

corona virusu dunya saglik orgutu mutasyon

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