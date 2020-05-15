Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması: Bilim insanları son hızla çalışıyor
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bilim insanları Kovid-19 aşısı ve ilaçları için son hızda çalışıyor." dedi.
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması: Bilim insanları son hızla çalışıyor
15 Mayıs 2020 23:54 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bilim insanlarının aşı, ilaç ve diğer teknolojileri geliştirmek adına "son hızda" çalıştığını belirttti.

Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da katılarak DSÖ ile birlikte bugün başlattıkları yeni inisiyatif hakkında bilgi verdi.

Quesada, Kovid-19'un dünyanın dört bir yanındaki insanlara aynı şekilde saldırdığını belirtti.

Kosta Rika Devlet Başkanı, plana göre, Kovid-19 için geliştirilecek aşı ve ilaçlara tüm dünyanın ortak erişim sağlayacağı ortak bir havuz oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

Şili Devlet Başkanı Pinera ise salgının gelişmekte olan ülkeler için orantısız bir yük olabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus da ülkeleri ve şirketleri, 18 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde bu öneriyi destekleme çağrısı yaptı.

Liderlerin yeni bir küresel erişim politikası geliştirmek için bir araya gelmeleri gerektiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bilim insanları Kovid-19 aşısı ve ilaçları için son hızda çalışıyor." dedi.

Ghebreyesus, bununla birlikte, en kısa zamanda "güvenli, etkili ve uygun fiyatlı" tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması için hükümetler ve özel sektör arasında dayanışma sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Aşı ve ilaçların eşit dağıtımı vurgusu

Üretilecek ilaç ve aşıların küresel olarak eşit dağılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, geleneksel pazar modellerinin, tüm dünyayı kapsayacak ölçekte eşit dağıtımı sağlamayacağı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün en üst düzey karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle bu yıl 73. kez gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek asamblede DSÖ'ye üye 194 ülkeden temsilcilerin önemli kararlara imza atması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

asi koronavirus dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.