DSÖ'den Mozambik'e 900 bin doz kolera aşısı

Mozambik basında yer alan haberlere göre, ülkenin kıyı şehri Beira'da Idai kasırgası ve sellerin ardından bölgede görülen kolera vakalarının 139'dan bin 428'e yükseldi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, bölgedeki salgını önlemek için sevk edilen 900 bin doz aşının ülkeye ulaştığını belirtti.

Moeti, "Hayat kurtarmak ve ızdırabı sınırlandırmak istiyorsak önümüzdeki birkaç hafta içinde acele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası nedeniyle bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.

Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın sel ve fırtınadan çok büyük oranda etkilendiği açıklanmıştı. Ülkede 468 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti.

