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DSÖ'den Omicron açıklaması: 38 ülkede görüldü, henüz kimse ölmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 38 ülkede yeni koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu.
DSÖ'den Omicron açıklaması: 38 ülkede görüldü, henüz kimse ölmedi
05 Aralık 2021 13:40 - HÜRRİYET
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yeni açıklama ise tabiri caizse umutları yeşertti. DSÖ 38 ülkede yeni Koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu.

DSÖ, ayrıca varyantın ne kadar bulaşıcı olduğunu, daha ciddi enfeksiyonlara neden olup olmadığını, tedavilerin ve aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alabileceğinin altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, 'Herkesin ihtiyaç duyduğu cevapları vereceğiz' dedi.

Anahtar Kelimeler:

omicron dunya saglik orgutu

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