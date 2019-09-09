Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: İntihar önleme stratejileri sağlık ve milli eğitim programlarına dahil edilmeli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm ülkelere, kanıtlanmış intihar önleme stratejilerini sağlık ve milli eğitim programlarına dahil etme çağrısı yaptı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: İntihar önleme stratejileri sağlık ve milli eğitim programlarına dahil edilmeli
09 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DSÖ, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla yeni rapor yayımladı. 

Raporda, örgütün ilk kez 2014'te yayımladığı "İntiharı önlemek" başlıklı raporunun ardından geçen 5 yılda ulusal intihar önleme stratejileri olan ülkelerin sayısının arttığı ortaya kondu. 

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, her ölümün, aile, arkadaşlar ve meslektaşlar için bir trajedi olduğuna dikkati çekerek, "Tüm ülkelere, kanıtlanmış intihar önleme stratejilerini sağlık ve milli eğitim programlarına dahil etme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

En yüksek intihar oranını yüksek gelirli ülkelerde görüldüğü bilgisinin paylaşıldığı raporda, intiharın gençler arasında en çok görülen ikinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Raporda tüm önlemlere rağmen dünyada yılda 800 bin kişinin intihar ettiği aktarıldı.

Küresel bazda ortalama her 100 bin ölümden 10,5'inin, yüksek gelirli ülkelerde de her 100 bin ölümden 11,5'inin sebebinin intihar olduğu tespit edildi. 

Düşük gelirli ülkelerde kadın-erkek intihar oranları neredeyse eşitken, yüksek gelirli ülkelerde ise erkeklerin intihar oranının kadınlara göre nerdeyse 3 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Gençlerde ikinci ölüm sebebi intihar

Raporda, trafik kazalarının ardından 15-29 yaş arası bireylerdeki ikinci ölüm sebebinin intihar olduğuna vurgu yapıldı. 

İntiharın 15-19 yaş aralığındaki kız çocuklarında en çok görülen ikinci ölüm nedeni, aynı yaş aralığındaki erkek çocuklarında ise trafik kazaları ve şiddetten sonra üçüncü ölüm nedeni olduğunun altı çizildi. 

Raporda, medyanın intihar haberleri konusundaki eğitimi, gençlerin stresle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, erken teşhis ve intihar riski taşıyan kişilerin takibi gibi önlemlerin intihar oranlarını düşürdüğünün kanıtlandığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

intihar dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi intihar dünya sağlık örgütü hemşire trafik kazası Semiha Ayyıldız doktor avukat Sağlık Bakanlığı hizmet grubu İstanbul Eczacı Odası yerli ilaç ilaçta tekelleşme plazma fraksinasyonu projesi tıp fakültesi buse duru dikmen Ankara Üniversitesi SLE Ömer Karadağ Hacettepe Üniversitesi gebelik kadın doğum Cem Demirel TAJEV sepsis sağlık bakanlığı emine alp meşe ankara universitesi akademik ilan abdi ibrahim ilac aysegul ozsoy immunoterapi yadigar genc kanser tedavisi hemşir Kaya Çelik ötanazi Türkan Akyol ambulans Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi menenjit Hassa Devlet Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu Serkan Topaloğlu Manisa Şehir Hastanesi Müjde İlgün koroner kalp hastalığı Bingür Sönmez doc. dr. alper cirakli fındık yara iyilesmesi vitamin e selenyum Dünya Gastroenteroloji Kongresi serhat bor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.