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DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna savaşında sağlık çalışanları ve hastanelerin asla hedef alınmaması çağrısında bulundu.
DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı
01 Mart 2022 17:24 - AA
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DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık kuruluşlarına yönelik saldırı düzenlendiğine ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz." dedi.

Hastanelere ve sağlık altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğine dair bazı doğrulanmamış raporlar aldıklarını aktaran Lindmeier, 24 Şubat'ta bir hastaneye düzenlenen saldırıyı doğrulattıklarını vurguladı.

Lindmeier, şöyle konuştu:

"Bir hastaneye ağır silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 6'sı sağlık çalışanı 10 kişi yaralandı. Şu anda (sağlık kuruluşlarına yapılan) diğer saldırıları da doğrulama sürecindeyiz. Sağlık çalışanları, hastaneler ve diğer tesisler asla hedef olmamalı ve halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmelerine izin verilmelidir. Sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuk kapsamında yükümlülüktür."

Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü

Ukrayna'nın Harkov kentinde Hindistanlı bir öğrencinin Rus bombardımanda hayatını kaybettiği bildirildi.

NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin bugün Harkov'da bir hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri kentinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın ölen öğrenicinin ailesiyle temas halinde olduğu belirtilerek "Ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

dso rusya ukrayna saglik calisanlari hastane saldiri

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