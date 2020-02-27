DSÖ’den yeni koronavirüs açıklaması: Her ülke hazırlanmalı!

Koronavirüsün dünya genelinde belirleyici bir noktaya ulaştığını belirten ve ülkeleri virüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamasındaki satı başları şöyle:

Her ülke ilk koronavirüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz.

İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır.

Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu.

Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı.

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