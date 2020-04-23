Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ’den yeni salgın uyarısı!..
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'dan sonra Etiyopya için de sarı humma salgını uyarısı yaptı.
DSÖ’den yeni salgın uyarısı!..
23 Nisan 2020 11:40 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Örgütten yapılan açıklamada, ülkenin Güney eyaletinin Gurage bölgesinde mart ayı başında 3 olan şüpheli sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Şüphelilerden 8'inin testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların görüldüğü bölge ve çevresinde aşı çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kısa zamanda şüpheli sayısında görülen artışın ve bu kişilerin seyahat etmedikleri için hastalığı başka yerden kapma ihtimallerinin bulunmamasının endişe verici olduğu vurgulandı.

DSÖ, geçen hafta Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının görüldüğünü duyurmuştu.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

Anahtar Kelimeler:

dso etiyopya guney sudan sari humma virusu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.