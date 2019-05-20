DSÖ'nün 2018'de seyahatlere 192 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı

Associated Press ajansının ele geçirdiği iç yazışmalar, DSÖ'nün geçen yıl seyahatler için yaklaşık 192 milyon dolar harcama yaptığını, bazı çalışanların birinci sınıf uçarak son dakikada pahalı biletler ayırtarak ve seyahat için istenen onayları almadan örgüt kurallarını ihlal ettiğini gösterdi.

DSÖ'nün 2018'deki seyahat harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 4 düştüğü, öte yandan denetçilerin, örgüt çalışanlarından bazılarının, seyahat nedenleri hakkında yanlış bilgilendirme yaptığını belirlediği ifade edildi.

Harcamaların, bugün Cenevre'de yıllık toplantısı başlayan ve potansiyel bağışçılardan Ebola, çocuk felci ve sıtma salgınlarıyla mücadele için desteklerini artırmasını talep eden DSÖ'yü zora sokabileceği belirtiliyor.

Örgütten yapılan açıklamada, "seyahatin ihtiyaç içindeki insanlara ulaşmak için çoğu zaman gerekli olduğu", seyahat harcamalarının yarısından fazlasının, sıklıkla gelişmekte olan ülkelerdeki temsilcileri ve uzmanları teknik toplantılara getirmek için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, DSÖ çalışanları seyahat ettiklerinde, acil durumlara yanıt verme, ülkenin acil durum hazırlığını değerlendirme, aşı ve diğer sağlık kampanyalarını yürütme, sağlık çalışanlarını eğitme gibi çok çeşitli işler yaptıkları kaydedildi.

DSÖ ayrıca 2018 yılında "çalışan seyahatinin zaruri, ekonomik, uygun ve verimli" olmasını temin etmeyi amaçlayan yeni önlemlerin uygulanmaya başladığı vurgulandı.

Örgüt, yine Associated Press ajansının bir araştırması üzerine 2017'de seyahat ihlallerini dizginleme sözü vermişti.

