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DSÖ'nün ICD-11 'in yeni sürümünde ilk kez yapacağı bu değişiklik tartışma yarattı
DSÖ tarafından ICD-11’in son sürümünde geleneksel tıbbı da ilk kez içeren bir bölümün olması resmen onaylandı
DSÖ'nün ICD-11 'in yeni sürümünde ilk kez yapacağı bu değişiklik tartışma yarattı
27 Mayıs 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Geleneksel tıp yüzyıllar boyunca hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanıldı. Geleneksel tıbbın tarih boyunca en yaygın şekilde uygulandığı yer olarak da Çin olageldi.

Geleneksel Çin Tıbbını, küresek sağlık hizmetlerine entegre etmek için uzun süreden beri Çin yetkilileri tarafından kampanyalar yürütülüyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün cumartesi aldığı karara bakılacak olursa, bu kampanyaların başarılı olduğu da görülüyor; DSÖ tarafından ICD-11’in son sürümünde geleneksel tıbbı da ilk kez içeren bir bölümün olması resmen onaylandı.

Geleneksel tıpla ilgili ayrıntılar, DSÖ'nün Uluslararası Hastalıklar ve İlişkili Sağlık Sorunları Sınıflandırması veya ICD olarak bilinen ve Türkiye dahil bir çok ülkede uygulanan kodlama sisteminin 11. sürümünde ilk kez yer alacak.

Ancak DSÖ’nün geleneksel tıbba açtığı bu kapı tartışmalara yol açtı. CNN'e konuşan bilim insanları bu durumun bir taraftan kanıtlanmamış tedavilerin meşruiyetini sağlayacağı savunulurken, diğer taraftan etkinliği ve potansiyel toksisitesi olan Çin bitkilerininin halk sağlığını tehlikeye sokacağı öne sürülüyor. 

DSÖ yetkilileri ise bu durumun herhangi bir geleneksel tıp uygulamasının bilimsel geçerliliğinin onaylanması olmadığını belirtiyor.

Çin’de geleneksel tıp uygulamaları 130 milyar dolar değerinde bir bütçe oluşturuyor. Çin’in 2016 stratejik planında Çin tıbbının küresel yayılması stratejik hedef olarak seçilmişti.

 

18 Ocak 2017 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Xi Jinping, DSÖ'yü ziyaret etmiş ve Genel Müdür Margaret Chan ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Jinping, ziyareti sırasında, WHO'ya, geleneksel Çin tıbbının çok kullanılan bir şekli olan akupunkturu vurgulayan bir heykel hediye etti. Bronz heykelini çıkarırken, Başkan Jinping bunu, tıbbi uygulama için ilk öğretim modelinin bir kopyası olarak nitelendirmişti.

 

 

 

 

 

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