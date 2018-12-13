DÜ Hastanesinin yeni acil servisi açıldı



Yapılan törende, açılış kurdelesini Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar kesti.

Törende konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, güzel bir hizmeti açmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Açılışı yapılan acil servisin bölgeye ve Düzce'ye hayırlı olmasını dileyen Dağlı, şöyle konuştu:

"Üniversitemizle birçok konuda ortak projeler yürütüyoruz. Sağlık konusunda da üniversitemize destek olmak suretiyle halkımızın dertlerine çözüm getirmeye çalışıyoruz. Acil servisimiz, hayırlı olsun."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yeni ve nitelikli bir alanı hizmete açtıklarını ifade etti.

Çakar, üniversite hastanesini önemsediklerini belirterek, "Yeni ve nitelikli birçok alanı hizmete açtık, açıyoruz. Hastanemiz bünyesindeki yeni acil servisi bölge insanının hizmetine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Fiziksel alanların yaşam koşulları ve çalışma performansı açısından önemi çok büyük. Bu yönüyle hastalara şifa yüzünü gösteren hekimlerimize, sağlık personelimize ve geçmişten bugüne bu alanların üniversitemize kazandırılmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri acil serviste yer alan bölümleri gezdi.