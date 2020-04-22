''Dudak-damak yarıkları ameliyatları birkaç ay ertelenmeli''

ANKARA - Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla acil olmayan ameliyatların erteleneceğin duyurmuştu. Benzer bir açıklama da Dudak Damak Yarıkları Derneği'nden geldi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ''Yeni-doğan Pierre Robin hastaları veya bazı sendromik bebeklerde nefes alma sıkıntıları dışındaki ameliyatlarla dudak damak yarığı ameliyatları ertelenmeli'' denildi.

Açıklamada, ''Covid-19 pandemisinin yayılması damlacık yoluyla gerçekleştiği için baş boyun bölgesinde uygulanacak her türlü girişimler bu işlemleri uygulayan sağlık personeline, onlardan hastalara ve dolayısıyla topluma bulaşma riski taşımaktadır. Hastalarımızın, ailelerin, üyelerimizin, öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Bu nedenle ideal koşullar sağlanana kadar aşağıdaki uygulamalar konusuna özellikle dikkat çekeriz.'' ifadeleri yer aldı.

YENİ DOĞAN ANNELERİ İÇİN WHATSAPP HATTI KURULACAK

Yeni-doğan bebeklerde beslenme plağı yapılmasının acil ve hayat kurtarıcı bir girişim olmadığı belirtilen açıklamada, ''Bebeğin anneyi emmesi, mümkün değilse biberonla beslenme, o da mümkün değilse kaşıkla beslenme sırasıyla tercih nedeni olmalıdır. Beslenme olayının anne bebek arasında çok önemli bir bağ olduğu unutulmamalıdır. Yeni doğan bebeği olup beslenme konusunda sıkıntı yaşayan ailelere telefon veya whatsapp. yardımıyla ekiplerimizin sağlık çalışanları tarafından eğitim yardımı verilecektir. Yeni-doğan beslenmesinde oral veya nazo-gastrik sondalar genellikle gerekli değildir ama zorunluluk nedeni le takıldıysa bile 2-3 günden fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde reflü olasılığı başta olmak üzere başka sorunlar başlamaktadır. Yeni-doğan döneminde ideal şartlarda kullanılan nazo-alveolar şekillendirici uygulamaları da şu anda bir süreliğine kullanılamayacak görünmektedir.'' denildi.

İŞİTME VE KONUŞMA TESTLERİ DURDURULMALI

''Yeni-doğan işitme testleri doğumun gerçekleştiği hastanelerde yapılmaktadır. İşitme testinden geçemeyen bebekler 2.basamağa oradan yönlendirilmektedir. Ancak daha ileri tetkikler, tüp takılması ve cihaz uygulaması gibi işlemler şu anda uygulanamamaktadır. Bunlar ancak salgın ile ilgili durum sakinleştiğinde yapılmaya başlanabilecektir. Konuşma ile ilgili değerlendirmeler de benzer şekilde ertelenecektir. Salgın ile ilgili durum yatıştığında yapılmaya başlanabilecektir.''

DUDAK-DAMAK YARIKLARI AMELİYATLARI BİRKAÇ AY ERTELENMELİ

Açıklamada acil ameliyatlar dışında kalan Dudak-damak yarıkları ameliyatlarının ertelenmesi gerektiği şu sözlerle ifade edildi;

''Dudak-damak yarıkları ameliyatlarının birkaç ay gecikmesi tıbbi açıdan ve bebeklerimizin ileriki hayatları açısından ciddi sıkıntı yaratmayacaktır. Sadece dudak yarığı olan bebeklerin ameliyatlarının birkaç ay gecikmesiyle bebeklerimizin sonraki dönemleri için yeme- içme ve konuşma fonksiyonları başta olmak üzere bir kayıpları olmayacaktır. Damak yarığı onarımının ideal şartlarda erken yapılmasını istesek de şu an bu şartlar geçerli değildir. Ameliyatlar iyi konuşmayı sağlayabilmek için erken yapılmaya çalışılmakla birlikte birkaç ay gecikmek bu fonksiyonlarda kayba neden olmamaktadır.Yeni-doğan Pierre Robin hastaları veya bazı sendromik bebeklerde nefes alma sıkıntıları acil müdahale veya hastane yatışı gerektirebilir. Bunlar acil durumlar kapsamında değerlendirilecektir.''

