Düğün konvoyuna maske uyarısı yapan doktor darp edildi

Özel bir hastanede çalışan Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, iddiaya göre Atakum ilçesindeki evinde bulunduğu sırada, site içerinde çok sayıda araçtan oluşan düğün konvoyunu görünce tepki gösterdi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile konvoy oluşturmanın ve maskesiz dışarı çıkmanın yasak olması nedeniyle durumu polise bildirdi.

MASKE UYARISI YAPTI DARP EDİLDİ

Kısa sürede konvoyun bulunduğu yere gelen polislerle birlikte vatandaşların yanına giden Korkmaz, kalabalığa bu yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya başladı.

Bu sırada kalabalıktan bir kaç kişi Korkmaz ve yine kendisi gibi doktor olan eşi Ömrüm Korkmaz’ın üzerine yürüdü. Opr. Dr. Burak Korkmaz darp edilirken, eşine sözlü tehditlerde bulunuldu.

Yaşanan arbedenin ardından polis kalabalığı uzaklaştırırken, Korkmaz ve eşi, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayın ardından sesini duyurmak isteyen doktor, sosyal medya hesabından konvoyun videosu yayınladı.

BU İNSANLAR YÜZÜNDEN ÖLÜM SOKAKLARDA KOL GEZİYOR

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında anlatan Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Bu görüntüler düğün alayının ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Samsun ili Atakum ilçemizden. Yaklaşık 20 dakika trafik felç edildi. Onlarca maskesiz insan sosyal mesafeyi ihlal ederek ölümle şakalaştı.

* Bir hekim olarak onlarca hayatını kaybeden meslektaşlarımız adına, hayatını kaybeden binlerce vatandaşımız adına konuşuyorum. Bu insanlar yüzünden ölüm sokaklarda kol geziyor.

Ve yetmedi bu sorumsuzluğa isyan eden bir hekim olarak bu şehir magandalarının hedefi oldum. Tek kelime ile yazıklar olsun.

CİDDİ TEDBİRLER ALINMALI

Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz darp raporu alarak şikayetçi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

* Atakum ilçesinde düğün konvoyunun ve maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu bir ortamda evimin önüne bir konvoy geldi. Trafiği engellemekle kalmadılar, maskesiz onlarca insan, pandemi ortamında, ölümle şakalaşırcasına davullu zurnalı bir şekilde sitemizi işgal etti.

* 112’yi aradım. Gelen ekiplerin yanında gittim. Bir hekim olarak maskesiz bulunmanın ve bu şekilde bulunmanın sağlıksız olduğunu dile getirdim.

* Bu sırada düğün sahiplerinden biri tarafından darp edildim. Bu noktada tüm yetkilileri, toplum sağlığını ilgilendiren bu tür olaylarda daha ciddi yaptırım yapılması noktasında göreve davet ediyorum.

* Vatandaşı kendi haline bırakıp bu hastalıkla mücadele edilmesi mümkün gözükmüyor.

Öte yandan doktoru darp eden kişinin gözaltına alındığı belirtildi.