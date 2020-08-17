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Düğünleri olacak ama koronavirüse yakalanan 2 gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını, tedavi süreci ve izolasyon nedeniyle gelin adaylarının haftaya yapılacak kendi düğünlerine katılamayacağını açıkladı.
Düğünleri olacak ama koronavirüse yakalanan 2 gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak
17 Ağustos 2020 14:12 - AA
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Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"Kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik"

İki gelin adayının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus maske mesafe ve hijyen covid-19

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