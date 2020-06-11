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Dün infial yaratmıştı! Doktorlara bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
İstanbul Esenyurt’ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan Enginay E., Aile Sağlık Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırmıştı. Gözaltına alınan Enginay E., tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede, silahlı tehdit suçundan tutuklandı
Dün infial yaratmıştı! Doktorlara bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
11 Haziran 2020 13:39 -
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Daha önce serbest kalan Enginay E., gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, şüpheli Enginay E.’yi “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve silahla kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, şüpheli çıkarıldığı mahkemece silahlı tehdit suçundan tutuklandı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sağlıkta şiddetle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

Pandemi döneminden sonra şiddeti artık duymamamız gerektiğine inanıyorum. Daha öncesi için de aynı şey geçerli. Bu şiddet olayları kabul edilebilir değil.

Şiddetle ilgili yüce yargımız bu konudaki hassasiyeti daha önemle ortaya koyar. Erken dönemde salıverilmeleri oldu. Bu konuda da Yüce Yargının vicdanları rahatlatacağına olan beklentimizi tekrar ifade etmek istiyorum.

Doktorlara demir çubuk ve bıçakla saldırdı, evden silah almaya gitti!

 

Anahtar Kelimeler:

bicakli saldiri tutuklama esenyurt infial

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