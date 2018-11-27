'Dünya Basınç Yarası Farkındalık Haftası' Kayseri Şehir Hastanesi’nde kutlandı

Palyatif Bakım Ünitesi çalışanları tarafından hazırlanarak sahnelenen skeçle başlayan program izleyenler tarafından büyük beğeni ve takdir topladı. Hemşireler ve hastalar arasında geçen bazen düşündüren bazen güldüren diyalogların işlendiği skeçte, basınç yaralarının başarılı bir bakımla önlenebileceği ve yaraları önlemenin tedaviden çok daha kolay olduğu vurgulandı.

Programa katılan Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik yapmış olduğu konuşmasında; basınç yaralarının önlenmesinde hemşirelerin rolünün büyük olduğuna vurgu yaparak, “basınç yaralarının engellemesi ve tedavisi konuları gerçekten zor ve emek isteyen işlerdir. Hemşirelerimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da özverili bir şekilde çalışarak fedakarca görev yapmaktadırlar. Hepsine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Plastik Cerrahi Uzmanı olan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Halit Baykan’ında basınç yarası oluşmaması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiği program, Palyatif Bakım Ünitesi çalışanlarının basınç yaralarını önlemede pozisyon değiştirmenin, hijyenin ve yapılacak egzersizin önemi hakkındaki sunumları ile son buldu.